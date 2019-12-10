Küçük çocuklardan insanlık ölmemiş dedirten davranış Durakta beklerken içi para dolu çanta bulan çocuklar, çatmayı belediyeye götürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki ortaokul öğrencisi, otobüs durağında dolmuş beklerken içerisinde 800 liraya yakın paranın olduğu bir çanta buldu. Öğrenciler, buldukları parayı belediyeye teslim ederek, sahibinin bulunmasını istedi.

İnsanlık ölmemiş dedirten olay, Çivril ilçe merkezinde meydana geldi. 30 Ağustos Ortaokulu’nda öğrenim gören 12 yaşlarındaki Ali Halis Ulus ve Zekeriya Emir Özen, okula gitmek için dolmuş durağında beklerken bir çanta olduğunu fark ettiler. 2 arkadaş içinde para ve eşyalar olduğunu görünce çantayı alarak Çivril Belediyesine götürdü. Durumu belediye yetkililerine anlatan çocuklar, çantayı yazı işlerine teslim ederek okullarına gitti.

Yapılan incelemede çantanın içinde bir miktar para ve bazı eşyaların olduğu tespit edildi. İçinden kimlik çıkmayan çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yetkililer küçük çocukları bu örnek davranışlarından dolayı tebrik etti.

DENİZLİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.