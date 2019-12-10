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PAÜ, 2019 yılının son 'Danışma Kurulu' toplantısı düzenledi

İHA

PAÜ, 2019 yılının son 'Danışma Kurulu' toplantısı düzenledi

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından düzenlenen danışma kurulu toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, üniversite kamu kurum ve kuruluşlarının iş birlikleri sayesinde üniversitenin güçlendiğini, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim hayatına devam etmek için Denizli ve Pamukkale Üniversitesi'ne olan ilgilerinin arttığını ifade etti.
Üniversite’nin geleneksel olarak her yıl altı aylık periyotlarda düzenlediği ve üniversite, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve firmalar ile işbirliklerini arttırmaya yönelik olan Danışma Kurulunun 2019 yılının ikinci ve son toplantısı rektörlük senato salonunda gerçekleştirildi.
Rektör Bağ’ın başkanlığını yaptığı toplantıya Rektör yardımcıları, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Osman Çiftçi, Prof. Dr. Erdinç Duru, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, PAÜ Senato Üyeleri, fakülte ve meslek yüksekokullarının danışma kurulu üyeleri, kamu kurum kuruluşlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katıldı.

“Teknofestte 5 takım finalde yarıştı”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Bağ, 2019 yılını PAÜ özelinde değerlendirdi. 2019 yılında Pamukkale Üniversitesi olarak hayata geçirilen projelerden ve elde edilen başarılardan da bahseden Rektör Bağ, 2019 yılını PAÜ için başarılı bir yıl olarak değerlendirdi. Rektör Bağ, ana sponsorluğunu Pamukkale Teknokentin yaptığı 6 takım ile Teknofest 2019’a katıldıklarını ve 5 takımın finalde yarıştığını, yüksek irtifa kategorisinde Hazar takımının Hiera 3000 roketi ile Türkiye 1.si olduğunu, Atay Takımının da Alatay isimli elektrikli araç ile yerlilik kategorisinde Türkiye 3.sü olduğunu hatırlattı.

“Sıfır atık projesi etkin bir şekilde sürüyor”
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık” projesine Pamukkale Üniversitesi’nin en başından beri etkin bir şekilde katıldığını söyleyen Rektör Bağ, üniversite bünyesinde ısıl işlem görmemiş organik atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan atıkların değerlendirildiğini dile getirirken, Üniversite bünyesinde kurulmuş olan bu geri dönüşüm sisteminin Denizli geneline de uyarlanabileceğini hatırlattı. Pamukkale Üniversitesi yerleşkesinde fiziki imkanları geliştirme adına yenileme çalışmalarının yanında ek mekânların da yapımının hızla devam ettiğini ifade eden Rektör Bağ, Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinde de yeni teknoloji cihazlar ve yeni üniteleri hastaların hizmetine sunduklarına değinerek, “PAÜ olarak sağlık turizminde ruhsat alan Ege ve Akdeniz bölgelerinde ilk, Türkiye genelinde ise yine ilk dört üniversiteden biriyiz. Sağlık turizmi anlamında oldukça fazla yol kat ettik. Sadece termal fizik tedavi değil organ nakli, obezite, göğüs hastalıkları gibi hastalıkların tedavisinde de üniversitemiz oldukça yetkin ve yeterlidir” dedi.

Kurul üyeleri Teknokent çalışmaları hakkında bilgilendirildi
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın konuşmasının ardından Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mehmet Orhan, kamusanayi iş birliği konusunda danışma kurulu üyelerini bilgilendirip 2019 yılında bu kapsamda yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı.
Sonrasında ise Doç. Dr. Mehmet Orhan’ın konuşmasının devamında Teknokent A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan, Pamukkale Teknokent ve yaptığı çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.

DENİZLİ

10 Aralık 2019 Salı

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