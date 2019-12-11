Lise öğrencileri huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarını yaptı Huzurevini ziyaret eden öğrenciler yaşlı bireylerin sağlarını kesip, manikür ve pedikür yaptı

Denizli Çal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü son sınıf öğrencileri, okul müdürleri ile birlikte huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, burada kalan yaşlıların saç tıraşı, manikür ve pedikür gibi kişisel bakımlarını yaptılar.

Çal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Zıylan, Müdür Yardımcısı İbrahim Demirci ve 15 öğrenci ilçedeki huzurevini ziyaret etti. Ziyarette okul yöneticileri ve öğrenciler örnek bir davranışta sergileyerek huzurevinde kalan kadın ve erkeklerin kişisel bakımlarını yaptılar. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri kısa süren sohbetin ardından yanlarında getirdikleri makas ve saç kesme makinesi gibi malzemeler ile işe koyuldular. Öğrenciler 10’u erkek 5’i kadın olan huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarını yaptı.

Öğrencilerin gerçekleştirdikleri etkinlik ile ziyaretten öte yaşlı bireylerin yüzlerini güldürmek istediklerini kaydettiler. Okul yöneticileri de bu tür etkinliklerin önümüzdeki günlerde tekrarlanabileceğini ifade ettiler.

DENİZLİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

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