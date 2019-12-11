Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

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Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapıldı. Fitness salonunda başlayan çalışma sahada yapılan koşular ile devam etti. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Cristian Sapunaru, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle takımdan ayrı çalışırken, Modou Barrow ise babalık iznine devam etti.

DENİZLİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

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