– Denizlispor’da bir dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Yasin Özbek ile stattan sorumlu başkan yardımcılığı yapan Hasan Önder kulübü temlik almalarına rağmen icraya verdi.

Galatasaray’ı yenerek Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Denizlispor, alınan kötü neticelerin ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile anlaşmıştı. Mehmet Özdilek’in gelişi ile tekrar iyi skorlar almaya başlayan Denizlispor’da eski iki yönetici alacakları sebebiyle kulüpten temlik aldı. Ancak iki yönetici kulübü yine de icraya verdi.

Denizlispor'da yönetime giren Yasin Özpek 195 bin lira, Hasan Önder ise 300 bin lira katkıda bulundu. Alacakları karşılığında iki yöneticiye temlik verildi. Ancak iki yönetici bir süre sonra yönetimden ve bulundukları görevden istifa etti. İki eski yönetici alacaklarına karşılık yeşilsiyahlı kulübü temlik olmasına rağmen icraya verdi.

Denizlispor’a gelen icra, yöneticileri şaşkına çevirdi.

DENİZLİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

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