Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi 10. yılını kutladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesinin eğitim öğretime başlayışının 10.yılında kamuda ve özel sektörde çalışan mezun öğrencilerin katılımı ile tören yapıldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Hierapolis Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, akademisyenler, idari personel ile birlikte öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler katıldı.

Program Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından, Turizm Fakültesinden mezun olan öğrencilerin fotoğraflarından oluşan ve Turizm Mesleğinin önemini anlatan sinevizyon gösterildi. Programa katılım sağlayan konuşmalarda turizm sektöründe, akademik hayat, rehberlik, gastronomi, işletmecilik ve turizm eğitimi konularını anlattı.



“Hedefiniz, yetiştiğiniz kurumlara destek vermek olsun”

Programda açılış konuşması yapan, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, turizm fakültesinin 10. yılını kutlamanın nasip olmasını dileyen Prof. Dr. Bağ, “Belli bir hedef doğrultusunda yaşamak herkes için önemli bir hayat disiplinidir. Bizler de göreve başladığımızda mevcuttaki Turizm Fakültesi binası, gerek akademisyenlerimiz gerek öğrencilerimiz için çileli bir durumda idi. Sizleri yerleşkemize taşıma sözünü verdik ve bunu gerçekleştirdik. Bu gün bu güzel ortamda bu töreni gerçekleştiriyor olmak bize mutluluk veriyor. Hedefimiz Turizm Fakültemize yaraşır daha güzel bir bina yapmak, içinde uygulama otelinin, uygulama alanlarının olduğu bir projeyi hayata geçirmek bundan sonraki hedefimizdir. Mezunlarımıza yönelik olarak diyoruz ki sizin de hedefiniz, yetiştiğiniz kurumlara destek vermek olsun” dedi.



“2007 yılından bu yana öğrencilere katkı sağlıyor”

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesinin temelini oluşturan Pamukkale Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 2007 yılında kuruldu. 20092010 EğitimÖğretim yılında Yüksekokul olarak ilk öğrencilerini almaya başlaması ile birlikte, Pamukkale Üniversitesi bünyesinde, uluslararası standartlarda eğitimöğretim, bilimsel araştırmalar ve toplumsal hizmetler verme misyonu ile Turizm Fakültesi olarak alanında evrensel bilgi birikimine katkı sağlamaya devam ediyor.



Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesinden ilk mezun verilen, 2014 yılından 2019 yılına kadar geçen süre içerisinde turizmin farklı alanlarında, kamuda ve özel sektörde çalışan veya kendi işini kuran girişimci mezunlar, kariyer süreçlerini, deneyimleri ve tecrübelerini turizm öğrencilerine aktarmasıyla devam etti.

Programın devamında ise Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ tarafından kuruluşundan bugüne Turizm Fakültesine emeği geçen, öğretim üyelerine teşekkür belgesi verildi. Teşekkür belgelerinin sunulmasının ardından, Turizm Fakültesinin 10. Yılını kutlamak için hazırlanan pasta, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve beraberinde olan Turizm Fakültesi akademik ve idari personeli tarafından kesildi.

DENİZLİ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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