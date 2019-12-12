Kızılcabölükspor'da 3 yolcu

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- TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon beklentilerin uzağında kalıp alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor'da, 3 futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Serkan Görgeç'in raporu doğrultusunda sezon başında kadroya katılan Hasan Can Yalçıntekin, Mehmet Eray Karadağ ve Murat Berk Çolak ilk yarının bitimine 1 hafta kala takımdan gönderildi. Sarı-kırmızlı formayla Hasan Can 12, Mehmet Eray 8, Murat Berk ise 7 maça çıktı. Yönetim 3 oyuncuya teşekkür ederek başarı diledi.



DENİZLİ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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