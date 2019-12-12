Denizli Büyükşehir'den o esere horozlu gönderme

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DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'komedyen' adını verdiği koli bandıyla duvara bantlanmış muzunun 120 bin dolara satılmasına resmi Twitter hesabından esprili bir gönderme yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin duvardaki banttan kaçan Denizli horozu paylaşımı, beğeni topladı.

Türkiye'deki bazı belediyelerin, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan 'Komedyen' adlı eserine yaptığı esprili gönderme akımına Denizli Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Bazı belediyelerin, şehirlerinin kendine has lezzetlerini Cattelan'ın eserine benzeterek, koli bandıyla duvara yapıştırmasının aksine Denizli Büyükşehir Belediyesi, farklı bir yaklaşımla gülümsetti. Belediyenin, "#DenizliHorozu biz de isterdik bantla tutturup paha biçmeyi... Paha biçilemedi' şeklindeki mesajla paylaştığı, duvardaki banttan kaçan Denizli horozunun resmi, çok sayıda beğeni topladı.



DENİZLİ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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