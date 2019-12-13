Büyükşehir Hz. Mevlana’yı anıyor Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi’nin Hakk’a vuslatı Şeb-i Arus’un 746. Yıldönümünde anma programı düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 17 Aralık Salı günü saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programa bütün vatandaşları davet eti

Hz. Mevlana’yı bir kez daha sevgi ve güzelliklerle anacaklarını kaydeden Zolan, bu özel programa bütün Denizliler’i davet etti. Zolan “Yaşamı boyunca tüm insanlığa örnek olan, ölümü ile bile gelecek nesillere büyük bir ders veren Hz. Mevlana, bize Dünya’nın kalacağımız yer değil, geçmekte olduğumuz yer olduğunu öğretileri ve yaşamı ile göstermiştir. O, ölümü en çok sevdiğimize ve bizi var eden, Allah'ımıza kavuşma günü olarak tanımlamıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. Mevlana’yı gelecek nesillere en iyi şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Hz. Mevlana’yı bir kez daha anacağımız Şebi Arus gecesine tüm vatandaşlarımız davetlidir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Ahmet Nuri Çağdaş yönetiminde Türk Tasavvuf Musikisi dinletisi sunacak. Sema gösterilerinin gerçekleştirileceği etkinlikte Ali Sürücüoğlu ile Ahmet Sarıkaya kaside okuyacak, Lokman Kuzdere ise geceye şiirleriyle renk katacak.

DENİZLİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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