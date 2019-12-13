Firmalar kur riskinden korunmak için bilgiye ihtiyaç duyuyor

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Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği organizatörlüğünde gerçekleştirilen, “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” konulu panel DENİB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür gerçekleştirdi. Borsa İstanbul A.Ş. Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve yatırım firmalarının konuk olarak katıldığı panelde, Türkiye ekonomosinde gerçekleşen güncel gelişmeler ve kur riskinde korunmanın mali tablolarda gösterimi ile konular değerlendirildi.

DENİZLİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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