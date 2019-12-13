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PAÜ’de yabancı uyruklu öğrenciler yemeklerini tanıtıp ‘zeybek’ onadı Yabancı uyruklu öğrencilerin ...

İHA

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler "Food Fair" isimli etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte yabancı öğrenciler ülkelerine özgü yöresel yemeklerini tanıtıp, sergiledi. Etkinliğin en ilginç anlarından birisi ise yabancı öğrencilerin 'zeybek' oynaması oldu.

PAÜ’de yabancı uyruklu öğrenciler yemeklerini tanıtıp ‘zeybek’ onadı Yabancı uyruklu öğrencilerin zeybek performansı göz doldurdu

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler “Food Fair” isimli etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte yabancı öğrenciler ülkelerine özgü yöresel yemeklerini tanıtıp, sergiledi. Etkinliğin en ilginç anlarından birisi ise yabancı öğrencilerin ‘zeybek’ oynaması oldu.
PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Food Fair” etkinliği ile 9 farklı ülkeden PAÜ’ye gelen değişim programı öğrencileri hem ülkelerinin geleneksel yemeklerini tanıtıp hem de farklı ülkelere ait lezzetleri de tanıma ve tatma fırsatı buldu.
Genel anlaşmalar, Erasmus + ve KA103 öğrenim ve staj faaliyeti kapsamında 9 ülkeden Pamukkale Üniversitesine (PAÜ) gelen değişim programı öğrencileri, “Food Fair” etkinliğinde bir araya geldi. Öğrenciler geleneksel yemeklerini tanıttı.
Etkinlikte öğrenciler Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile sohbet edip ülkelerine ait yemeklerini tanıtıp Bağ’a ikram etti.

“Burada kurdukları dostlukların ülkelerine döndükten sonra da devam etmesini istiyoruz”
Etkinliğin ardından bir açıklama yapan Rektör Bağ her yıl dünyanın farklı ülkelerinden misafir ettikleri öğrencilere ders dışı zamanlarında PAÜ olarak hem Türkiye’yi hem de Türk kültürünü tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anımsattı. Değişim programlarının başka ülkelerin kültürlerini tanımak adına da güzel bir vesile olduğuna dikkat çeken Rektör Bağ, “Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamak ve Türk kültürünü tanıtmak için bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Food Fair etkinliği ile öğrenciler farklı ülkelerin yemeklerini tanıma fırsatı yakaladı. Öğrencilerin burada kurdukları dostlukların ülkelerine döndükten sonra da devam etmesi ve Türkiye ile bağlarının koparmaması bizim için önemli” diye konuştu.

Etkinliğe protokol üyeleri de katıldı
Etkinlik en dikkat çekici yanı ise Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin hep birlikte zeybek ve farklı ülkelerden halk dansları gösterileri oldu.
PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Food Fair etkinliğine Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere, PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Zeha Yakar, Uluslararası İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü personeli ile değişim programı öğrencileri katıldı.

DENİZLİ

13 Aralık 2019 Cuma

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