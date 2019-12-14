Maketteki cep telefonu hırsızlığı kameralara yansıdı Bir kadın ve bir erkek markette dolaştıkları sırada cep telefonunu çalarak ortadan kayboldu 2 bin 500 TL değerindeki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarında Kasiyer çalıştığı sırada, reyonları gezen 2 şahıs cep telefonunu çalarak ortadan kayboldu

Denizli’de bir markette çalışan kasiyerin reyonda ürünleri dizdiği sırada markete giren 2 şahıs, 2 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu çalarak ortadan kayboldu. Şahıslar anbean marketin güvenlik kameralarınca görüntülere yansıdı.

Olay, 12 Kasım günü akşam saatlerinde, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Markete giren 1 kadın ve 1 erkek şahıs reyonları gezdiği sırada, ismini belirtmek isteyemeyen kasiyerin reyonda ürünleri yerleştirdiği sırada başka bir müşteriyle ilgilendiği anda henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 şahıs market içerisinde bir süre gezdikten sonra market aracında cep telefonu olduğunu fark ediyor. Şahıslar market içerisinde gezdikten bir süre sonra aynı reyonlara geldiğinde ise market aracında bulunan 2 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu çaldığı ve ardından markette bir süre gezdikten sonra çıktıkları kameralara anbean yansıdı.



Kasiyer bir süre sonra cep telefonunu kullanmak için baktığında göremediğini ve arkadaşlarından cep telefonunu aradığında ise kapalı olduğunu anlayan kasiyer polise haber verdi. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şikayetçi olan kasiyer, şahısların ve cep telefonunun bulunması için ifade verdi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

DENİZLİ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:37

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