Kış geldi, aktarlar dolup taştı Hasta olmak istemeyenler aktarların yolunu tutmaya başladı

Soğuk havaların kendini hissettirdiği mevsimlerde Denizlililer altarnatif tıp olarak nitelendirilen aktarların yolunu tutmaya başladı.

Havaların soğumasıyla birlikte Denizlili vatandaşlar gereksiz ilaç kullanımından ziyade aktarı tercih etmeye başladı. İlginin yoğun olduğu aktarlarda a dan z ye her çeşit doğal bitki özleri, kurutulmuş bitkiler, bitki yağları, baharatlar ve doğal el yapımı sabunlar bulunuyor. Kimi zaman destekleyici kimi zaman da tedavi amaçlı kullanılan aktardaki ürünlere halkın ilgisi her geçen gün artıyor.



“Aktara gittiğiniz zaman her karışımı almayın”

Müşterilerin kulaktan dolma bilgilerle aktara gelip karışım yapmalarının kimi zaman tehlikeli olabileceğini belirten yıllardır aktarlık mesleğini icra eden Ali Beyazıt, “Aktara gittikleri zaman her karışımı almasınlar, örneğin hibisküs yanına ada çayı koyuyorlar biri acı biri ekşi ikisi karıştığı zaman fayda vermemeye başlıyor. Karışımları bilinçli kişilerden gelip yaptırsınlar. Mesela bir karışımımız var içinde zencefil, kuşburnu, elduran çayı ve hibisküs var bu bağışıklık sistemini güçlendiriyor" dedi.



"Propolis bağışıklık sistemini güçlendiriyor”

Çocuklar için propolisin çok faydalı olduğunu belirten Beyazıt, “Özellikle küçük çocuklar için propolis çok daha faydalıdır. Propolisin sıvısını veriyoruz. Bunu suya 67 damla damlatıyorlar onu içiyorlar, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve buna ek kemik gelişimini de sağlıyor” diye konuştu.



“İnsanlar artık bilinçlendi aktarlara rağbet baya arttı”

Aktar piyasasının iyi yönde gelişme gösterdiğini belirten Ali Beyazıt, “İnsanlar artık bilinçlendi. Özellikle televizyonda bu konuların bilgilerinin verilmesi ile bize rağbet baya arttı. Bu konuda en çok sattığımız ürünlerden bir tanesi de zencefil” diye konuştu.

Aktardan genel olarak ıhlamur, ada çayı, kış çayı, ve kuru üzüm aldığını belirten Halime Katık ise “Çocuklar için iyi oluyor kışın bu çayları içirmek. Ufakken içirmek daha iyi oluyor büyüyünce içmiyorlar küçükken alıştırmak gerekiyor. Aktardan almamın sebebi daha taze daha güvenilir olduğu için tercih ediyoruz" şeklinde konuştu.

DENİZLİ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:52

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.