Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yarım asırlık ağaçların köklerini tahrip ettiler Pekmez yapmak için ağaç köklerindeki toprakları ...

İHA

Denizli’nin Çal ilçesinde vatandaşların yol kenarındaki toprağı gıda yapımı için kazarak ağaçlara zarar verdiği iddia edildi.
Çal ilçesinin Yeşilyurt Mahallesinde halk arasında Selcen yolu olarak bilinen Çal, Güney yolunun kenarındaki beyaz toprağın gün geçtikçe tahrip edildiğini ve buna bağlı olarak çevredeki ağaçların ve bitki örtüsünün bozulmaya başladığını fark eden Hasan Müştak Tavas (72) eline kamerasını ve mezurasını alıp tahribatın sebebini araştırmaya başladı. Yaptığı araştırmalarda vatandaşların buradaki toprağı kazıp çuvallara kovalara doldurup götürdüğünü gören ve fotoğraflayan Müştak toplanırken ağaç köklerine de zarar verilen bu toprakların pekmez yapımında kullanıldığını öğrendi.

“Kazınan topraklar pekmez kaynatmakta da kullanıldığını öğrendim”
Şimdi dikilecek olan bir fidanın 3040 yıl sonra ağaç haline geleceğini, ağaçların bizim oksijen depomuz olduğunu bunları korumakla mükellef olduğumuzu belirten Müştak, “Bu vatandaşımız pekmez toprağı kazıyor, onun gıda teminine herhangi bir olumsuzluğum olamaz ama kendisine bir gıda temin ederken de bu ağaçların köklerine de zarar veriyor. Benim araştırmalarımda bu bölgeden bu şekilde kazınan topraklar pekmez kaynatmakta da kullanıldığını öğrendim. Onların gıda teminleriyle ilgili benim herhangi bir olumsuz talebim yok ama kazınması gereken toprak burası değil. Bunu başka bir erden de temin edebilirler. İlçe Tarım’dan talep edebilirler, başka kurumlardan temin edebilirler” dedi.

DENİZLİ

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarparak durabildi İtfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan çifti kısa sürede kurtardı
YEREL HABERLER Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı Direksiyon ...
Kış geldi, aktarlar dolup taştı Hasta olmak istemeyenler aktarların yolunu tutmaya başladı
YEREL HABERLER Kış geldi, aktarlar dolup taştı Hasta olmak ...
Maketteki cep telefonu hırsızlığı kameralara yansıdı Bir kadın ve bir erkek markette dolaştıkları sırada cep telefonunu çalarak ortadan kayboldu 2 bin 500 TL değerindeki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarında Kasiyer çalıştığı sırada, reyonları gezen 2 şahıs cep telefonunu çalarak ortadan kayboldu
YEREL HABERLER Maketteki cep telefonu hırsızlığı kameralara ...
Yavru kediyi suya düşmekten son anda kurtardı
YEREL HABERLER Yavru kediyi suya düşmekten son anda kurtardı
Rus kadının 13 ay önce kaçırılan çocukları Denizli’de operasyonla bulundu Antalya’dan kaçırdığı çocukları Suriyeli ailenin yanında sakladı JASAT ekipleri babayı takibe almasının ardından 13 aydır kayıp olan çocuklar bulundu
YEREL HABERLER Rus kadının 13 ay önce kaçırılan çocukları Denizli’de ...
Antalya'da 13 ay önce kaybolan 2 çocuk Denizli'de bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da 13 ay önce kaybolan 2 çocuk Denizli'de ...
Denizli’de sigortalı çalışan sayısı 300 bin 420 Kentte kadın çalışanların sayısı 78 bin Denizli’de kayıt dışı istihdam yüzden 52’lerden yüzde 33’lere geriledi
YEREL HABERLER Denizli’de sigortalı çalışan sayısı 300 bin ...
Denizli’de ‘Benim Mahallem’ projesi devam ediyor Sümer Mahallesi'nde de ‘Mahalle Meclisi’ kuruldu
YEREL HABERLER Denizli’de ‘Benim Mahallem’ projesi devam ...
PAÜ’de yabancı uyruklu öğrenciler yemeklerini tanıtıp ‘zeybek’ onadı Yabancı uyruklu öğrencilerin zeybek performansı göz doldurdu
YEREL HABERLER PAÜ’de yabancı uyruklu öğrenciler yemeklerini tanıtıp ...
Denizlispor, Trabzonspor maçına odaklandı
YEREL HABERLER Denizlispor, Trabzonspor maçına odaklandı
Pamukkaleli kadınlar el beceri ve yeteneklerini ortaya çıkaracak Pamukkale Belediyesi 'Pamukkale’de Kurs Zamanı' projesini hayata geçirdi
YEREL HABERLER Pamukkaleli kadınlar el beceri ve yeteneklerini ...
Firmalar kur riskinden korunmak için bilgiye ihtiyaç duyuyor
YEREL HABERLER Firmalar kur riskinden korunmak için bilgiye ihtiyaç ...
Büyükşehir Hz. Mevlana’yı anıyor Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi’nin Hakk’a vuslatı Şeb-i Arus’un 746. Yıldönümünde anma programı düzenleyecek.
YEREL HABERLER Büyükşehir Hz. Mevlana’yı anıyor Denizli Büyükşehir ...
Denizli’de emekli sayısı Kasım 2019 itibari ile 220 bin 131 oldu Denizli’de 2019 yılında 5 milyon 599 bin 803 TL rapor, istirahat parası ödemesi yapıldı
YEREL HABERLER Denizli’de emekli sayısı Kasım 2019 itibari ile 220 ...
Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet yaşattı- Yeniden
YEREL HABERLER Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet ...
Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet yaşattı
YEREL HABERLER Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet ...
4 ayda 40 kilo verdi, hayata tekrar tutundu 15 yıldır obezite ile mücadele eden 39 yaşındaki kadın tüp mide ameliyatı ile 4 ayda 40 kilo verdi
YEREL HABERLER 4 ayda 40 kilo verdi, hayata tekrar tutundu 15 yıldır ...
Zakarya: "Türkiye ligi çok zorlu ve kaliteli bir lig" Denizlispor'un Faslı oyuncusu Zakarya Bergdich: "Birbirimizi hepimiz beraber toparlıyoruz"
YEREL HABERLER Zakarya: "Türkiye ligi çok zorlu ve kaliteli bir ...
Sedat Şahintürk: “Tecrübe eksikliğimi çalışarak kapatmaya çalışıyorum” Denizlispor'un başarılı futbolcusu Sedat Şahintürk: “Şu an yapabileceğim; elimden gelenin en iyisini yapmak ve şansı beklemek”
YEREL HABERLER Sedat Şahintürk: “Tecrübe eksikliğimi çalışarak ...
Çiğdem kanseri yendi Haluk Levent sözünü tutup çiftetelli oynadı
YEREL HABERLER Çiğdem kanseri yendi Haluk Levent sözünü tutup ...
120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme Denizli Büyükşehir Belediyesi 120 bin dolarlık muza Denizli horozu ile gönderme yaptı Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan “Denizli horozu biz de isterdik bantla tutturup paha biçmeyi paha biçilemedi” şeklinde gönderme yaptı
YEREL HABERLER 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme Denizli ...
Başkan Zolan: “Denizli’nin Türkiye’de en çok ceviz üreten il sıralamasında olmasını istiyoruz” “Ceviz üretiminde Denizli ve Türkiye tek başına kendi ihtiyacını şu anda karşılayamıyor” Denizli Büyükşehir Belediyesi 160 bin ceviz fidanı dağıtımına başladı
YEREL HABERLER Başkan Zolan: “Denizli’nin Türkiye’de en çok ceviz ...
Denizli Büyükşehir'den o esere horozlu gönderme
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir'den o esere horozlu gönderme
PAÜ’de “İnsan, Müzik ve Demokrasi” semineri
YEREL HABERLER PAÜ’de “İnsan, Müzik ve Demokrasi” semineri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X