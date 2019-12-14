Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Yeşilsiyahlı ekipte sakatlığından dolayı Cristian Sapunaru takımdan ayrı olarak çalıştı. 3 haftalık sakatlığını atlatan Kamerunlu orta saha oyuncusu Kibong Mbamba takımla birlikte çalıştı. Geçtiğimiz günlerde baba olan Modou Barrow ve 4. sarı kartı gören ve maç kadrosunda yer almayacak olan Sackey de antrenmana katıldı.

Denizlispor, yarın sabah gerçekleştireceği ter idmanı ile Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

DENİZLİ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:37

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