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Çocukları annesinden kaçırdığı iddia edilen baba ile 2 Suriyeli serbest

DHA

ANTALYA'da 13 ay önce Rus Ekatarina Efimova'nın (32) yanındayken ortadan kaybolan 2 çocuğu, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulundu. Çocuklarını kaçırıp, sakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Bekir A. (35) ile yardımcı olduğu öne sürülen Suriyeli Faysal Muhammed ve Senal Muhammed, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

ANTALYA'da 13 ay önce Rus Ekatarina Efimova'nın (32) yanındayken ortadan kaybolan 2 çocuğu, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulundu. Çocuklarını kaçırıp, sakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Bekir A. (35) ile yardımcı olduğu öne sürülen Suriyeli Faysal Muhammed ve Senal Muhammed, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Denizli'de yaşayan Rusya uyruklu Ekatarina Efimova ve Bekir A. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında boşanmaya karar verdi. Çiftin boşanma süreci devam ederken Efimova, çocukları Irmak Liona (5) ve Edgar (4) A.'yı yanına alarak, Antalya'ya yerleşti. Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018'de ortadan kayboldu. Anne Efimava, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya'ya döndü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timleri, 2 ay önce kayıp çocuklarla ilgili çalışma başlattı. Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu Bekir A.'yı takibe alan jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki eve 13 Aralık'ta operasyon düzenledi. Suriyeli Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed'in yaşadığı eve baskın yapan ekipler, 13 aydır kayıp olan Irmak Liona ve Edgar A.'yı buldu.
Faysal Muhammed ve Senal Muhammed ile yaşadıkları evde yakalanan çocukların babası Bekir A., gözaltına alındı. Bekir A.'nın, 13 ay önce çocuklarını Antalya'dan kaçırarak, Denizli'ye getirdiği ve Suriyeli ailenin evinde sakladığı ortaya çıktı. Bekir A.'nın, 2 ay önce jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesinde ise kayıp çocuklarının nerede olduğunu bilmediğini, kendisinin de onları aradığını söylediği belirtildi. Çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
ÇOCUKLAR, ANNELERİNE VERİLECEK
Jandarma karakolunda ifadesi alınan Bekir A., çocuklarını 'zorla alıkoyma' ve 'kötü muamele', Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed ise 'zorla alıkoyma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Devlet korumasına alınan Irmak Liona ve Edgar A.'nın 16 Aralık Salı günü Türkiye'ye gelecek annelerine teslim edileceği belirtildi.

DENİZLİ

15 Aralık 2019 Pazar

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