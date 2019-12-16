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Denizli’yi sanayi alanında öne çıkaracak ikinci OSB projesi onaylandı Denizli’ye ikinci OSB ...

İHA

Denizli Valisi Hasan Karahan, "Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)" kurulması projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti. Vali Karahan, yeni OSB'nin Honaz ilçesinde 257,5 hektarlık alana kurulacağını kaydetti.

Denizli’yi sanayi alanında öne çıkaracak ikinci OSB projesi onaylandı Denizli’ye ikinci OSB yapılacak Denizli Makine İhtisas OSB için gerekli onay çıktı Yapılacak yeni OSB ile özellikle genç işsizliğin önüne geçilmesi hedefleniyor

Denizli Valisi Hasan Karahan, “Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)” kurulması projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti. Vali Karahan, yeni OSB’nin Honaz ilçesinde 257,5 hektarlık alana kurulacağını kaydetti.
Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Vali Karahan, Denizli’nin son yıllarda büyük bir ilerleme sağlayan ve bu alandaki büyüme potansiyelinin oldukça fazla olduğu görülen makine imalat sektörüne yönelik olarak kurulacak olan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne gerekli onayın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verildiğini ifade etti. Kente kurulacak ikinci OSB’nin yerinin Honaz ilçesi, Gürlek ve Kocabaş Mahalleleri arasında DenizliAnkara çevre yolunda ve şehir merkezine 20 km mesafede olacağını belirten Vali Karahan, “OSB, Denizli Valiliği’nin yüzde 6,66, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 6,67, Denizli Sanayi Odası’nın yüzde 66,67 ve Denizli Makine Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin yüzde 20 ortaklığında kurulacak. Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde makine ana sanayi ve makine yan sanayi sektörlerinde üretim yapacak olan yatırımcılar yer alabilecektir" dedi.

“Kurulacak OSB ile işsizlik azalacak”
Yapılacak ikinci OSB ile kentte işsizliğin önemli oranda azalmasının beklendiğini dile getiren Vali Karahan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Kurulacak olan OSB sanayinin disipline edilmesine, şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunacak, birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanmasını, tarım alanlarının sanayide kullanılmasının kontrol edilmesini, müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesini sağlayacaktır.
Bilindiği gibi, makine sektörü işgücü yoğun, dolayısıyla da birçok sektöre göre daha fazla istihdamın sağlandığı bir sektördür. Denizli’de kurulacak olan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, genç işsizlerin istihdam olanaklarını ciddi ölçüde artırarak Denizli’deki işsizlik sorununun, daha da önemlisi genç işsizliği sorununun çözülmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
İlimizde hızla gelişmekte olan makine sanayi sektörüne büyük katkı sağlayacağına inandığımız Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.”

DENİZLİ

16 Aralık 2019 Pazartesi

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