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Pamukkale'de yılbaşı doluluk oranları yüzde 90'lara yaklaştı Beyaz cennet turizmcileri 'yılbaşı' ...

İHA

Yılbaşına sayılı günler kala travertenleri ile dünyaca ünlü beyaz cennet Denizli'de Pamukkale'deki otellerde doluluk oranının yüzde 90'lara vardığı belirtildi. Yılbaşı tatilinin hafta içine denk gelmesinden dolayı otellere yerli turistlerden ziyade yabancı turistlerin ilgi gösterdiği öğrenildi.

Pamukkale'de yılbaşı doluluk oranları yüzde 90'lara yaklaştı Beyaz cennet turizmcileri 'yılbaşı' heyecanı sardı Lavanta bahçeleri ile Pamukkale turizmine yeni bir soluk getirilmesi hedefleniyor

Yılbaşına sayılı günler kala travertenleri ile dünyaca ünlü beyaz cennet Denizli’de Pamukkale’deki otellerde doluluk oranının yüzde 90’lara vardığı belirtildi. Yılbaşı tatilinin hafta içine denk gelmesinden dolayı otellere yerli turistlerden ziyade yabancı turistlerin ilgi gösterdiği öğrenildi.
Türkiye’nin en önemli tarihi yerlerinin başında gelen Pamukkale’de yılbaşının yaklaşması ile geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda turistlerin ilgi odağı oldu.
Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yılbaşı nedeniyle otellerin bir çoğunda yıl başı programlarının var olduğunu kaydetti. Başkan Şen, “Bölgemizde otellerimizin bir çoğu yine yıl başı programı yapıyor. Biz yerli ziyaretçilerimizi Pamukkale’ye bekliyoruz. Hem yıl başı için hem de iyi bir tatil geçirmeleri için bölgemizde iyi anılar alabilmeleri için Pamukkale’ye, Denizli’ye beklemekteyiz” diye konuştu.

Lavatan bahçeleri ile Pamukkale’ye daha fazla turist çekilmesi hedefleniyor
Başkan Şen, yerli ziyaretçi sayılarının artması için yapılan ‘Termal İyi Gelir’ projesi hakkında da bilgiler verdi. Şen, Pamukkale bölgemizin yerli ziyaretçilerimizin daha fazla ziyaret edebilmeleri için yaklaşık 4 yıldır ‘Termal İyi Gelir’ projesinin yürütüldüğünü hatırlattı. Lavanta bahçelerinin özellikle fotoğraf meraklılarının ilgi odağı olacağına dikkat çeken Başkan Şen şunları söyledi:
“Pamukkale’ye yerli misafirlerin daha çok ziyaret etmesini sağlayan proje olarak ortaya çıktı. Bu yıl bu proje kapsamında Pamukkale Örenyeri’nin işletmecisi firmadan da rica ettik ve orada bir lavanta bahçesi şuanda ekildi. Biliyorsunuz son dönemlerde lavanta bahçeleri özellikle görsel olarak yerli misafirlerin çok büyük ilgisini çekiyor. Özellikle bu ekim alanının da antik şehir girişinde yapılmış olması, orada çekilecek olan resimleri çok daha anlamlı kılacak. Biz gelecek yıl özellikle yerli ve yabancı misafirlerimizin bu bölgede çok miktarda resim çektireceğini ve bölgemizin tanıtımına ciddi destek vermesini bekleyerek ziyaretçi sayılarının da bu lavanta bahçesinden dolayı ekstra arttıracağını da bekliyoruz.”

DENİZLİ

16 Aralık 2019 Pazartesi

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