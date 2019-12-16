Kursiyerlerden göz dolduran konser Kursiyer öğrenciler büyük beğeni topladı

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı düzenlediği konser ile bağlama resitali verdi. Bağlama sınıfı öğrencileri çalıp söyledikleri türküler ile konsere katılan vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı bağlama sınıfı öğrencileri Şef Özgür Doğan önderliğinde bir konser düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda düzenlenen konser programına, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Konservatuar Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konservatuarda bağlama çalmayı öğrenen kursiyerler, hem çalıp hem de söyledikleri türküler ile büyük ilgi gördüler. Duygulu anların da yaşandığı konserde katılan izleyiciler de şarkı ve türkülere eşlik etti. Çaldığı ve seslendirdiği şarkılarla büyük ilgi odağı olan kursiyerler adeta parmak ısırttı.



“Çocuklarımızı sanatsal etkinliklerden mahrum bırakmayalım.”

Gökoğlan, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın 2 bine yakın kursiyeri olduğunu belirterek, sanata ve kültüre sahip çıkmaya, öz değerleri koruyarak yarınlara aktarmaya devam ettiklerini ifade etti. Gökoğlan, “Ne olur çocuklarımızı sanatsal etkinliklerden mahrum bırakmayalım. Resim, müzik, enstrümantal çalgılar olsun çocuğumuzun yeteneğine uygun eğitimleri almasına mutlaka müsaade edelim. Bugün burada sahne alan kursiyerlerimiz Anadolu'yu çaldıkları ve söyledikleri türkülerle ilmek ilmek işlediler” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

DENİZLİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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