By-lock kullanan FETÖ üyelerine operasyon

– Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bylock kullanan ve ankesörlü telefonlardan aranan FETÖ operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 11 kişiden 3’ü tutuklandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bylock kullandıkları tespit edilen 1 muvazzaf asker, 2 askeri okuldan ilişiği kesilen şahıs ile 1 adliye personeli ile 2 kişiyi gözaltına aldı, yine bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik, Denizli Merkezli Muğla ve İzmir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 3’ü tutaklanarak, cezaevine gönderildi.
DENİZLİ
16 Aralık 2019 Pazartesi
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