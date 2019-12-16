Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde Başhekim değişikliği Hastane de yeni Başhekim Dr. Bacanlı, görevi Dr. Kayık’tan devraldı

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde uzun yıllar başhekimlik görevini yürüten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kayık, bayrağı Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Bacanlı’ya devretti. Dr. Bacanlı yeni dönemde Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nin başhekimlik görevini yürütecek.

Geçtiğimiz haftalarda 11. kuruluş yıl dönümünü kutlayan ve Ege Bölgesi’nin referans hastanelerinden birisi olarak faaliyet gösteren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde, başhekim değişikliği için kısa bir devir teslim töreni düzenlendi. Gerçekleşen törende 6 yıl boyunca başhekimlik görevini yürüten Op. Dr. Süleyman Kayık’a katkıları için Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik tarafından teşekkür plaketi verildi.



“Katkı ve emekleri için kendisine teşekkür ediyorum”

Yeni dönemin her iki doktor için de hayırlı olmasını dileyen Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik, “Her iki doktorumuzun da hastanemize olan katkısı çok büyük. Özellikle Süleyman Bey başhekimlik görevini uzun yıllar başarı ile yürüttü. Bugün bayrağı kendisi kadar bu görevi başarı ile yürüteceğine inandığımız Ahmet Bey’e devrediyor. Süleyman Bey’e hastanemize sunduğu tüm katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.



“Yeni Başhekimimize görevinde başarılar diliyorum”

Başhekimlik görevini yürütecek olan Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Bacanlı’ya yeni görevinde başarılar diliyorum. Yeni başhekimimizin hastanemize ve personellerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

DENİZLİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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