FETÖ'ye 3 ilde eş zamanlı operasyon şüpelilerinden 3'ü tutuklandı

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DENİZLİ merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda

gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis, 14 Aralık Cumartesi günü, Denizli ile Muğla ve İzmir'de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock' kullanıclılarının da 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



DENİZLİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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