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Denizlispor'da Rodallega fırtınalar kopardı

DHA

SÜPER Lig'de zirve adaylarından Trabzonspor'u geriye düştüğü maçta deplasmanda 2-1 yenerek flaş bir skora imza atan Yukatel Denizlispor'da büyük coşku yaşanırken, golcü Hugo Rodallega eksi takımına attığı 2 golle karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Trabzonspor'da 2.5 sezon forma giydikten sonra yaz döneminde Denizlispor'a imza atan Kolombiyalı futbolcu suskunluğunu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bozdu. Trabzonspor maçına kadar sadece 2 gol atabilen 33 yaşındaki oyuncu önce 59. dakikada beraberliği getirdi, 82. dakikada ise eski takımını yıkan golü atarak Denizlispor'a altın değerinde 3 puanı...

SÜPER Lig'de zirve adaylarından Trabzonspor'u geriye düştüğü maçta deplasmanda 2-1 yenerek flaş bir skora imza atan Yukatel Denizlispor'da büyük coşku yaşanırken, golcü Hugo Rodallega eksi takımına attığı 2 golle karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Trabzonspor'da 2.5 sezon forma giydikten sonra yaz döneminde Denizlispor'a imza atan Kolombiyalı futbolcu suskunluğunu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bozdu. Trabzonspor maçına kadar sadece 2 gol atabilen 33 yaşındaki oyuncu önce 59. dakikada beraberliği getirdi, 82. dakikada ise eski takımını yıkan golü atarak Denizlispor'a altın değerinde 3 puanı kazandırdı.
SEVİNÇLERİ ABARTMADI
Takımdan ayrılacağına dahi iddialar çıkan Rodallega attığı gollerden sonra sevinçlerini abartmadan yaşadı. Bu sezon 2-0 kazanılan Galatasaray ve 5-1 kaybedilen BTC Türk Yeni Malatyaspor müsabakalarında fileleri havalandıran deneyimli futbolcu toplam 4 gole ulaşıp yeşil-siyahlı camiaya yeniden güven aşıladı. Karşılaşma bitiminde ise hem teknik ekip hem de oyuncular sevinç pozları verdi. Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde son 4 maçta 10 puanı hanesine yazdıran Ege ekibi üst sıralara doğru tırmanışını sürdürürken, ligin de şu ana kadar en iyi deplasman performansını sergiledi. Dış sahada 8 maça çıkan Denizlispor, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alıp 14 puan topladı. Denizlispor evinde ise aynı başarıyı gösteremedi ve hanesine sadece 7 puan yazdırdı. 
DEPLASMANDA LİDER
Dış sahada Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ni 2-0, Gaziantep Futbol Kulübü ve Trabzonspor'u da 2-1 yenen Denizlispor, Göztepe ile golsüz, İstikbal Mobilya Kayserispor'la da 1-1 berabere kaldı. Sadece Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'a gurbette boyun eğen yeşil-siyahlı takım 10 gol atıp kalesinde 9 gol gördü. Tam 9 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'de ilk 15 haftada iyi sonuçlara imza atan Denizlispor önce ilk maçta Tire'de 5-3 yendiği Altınordu ile evinde Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçına çıkacak. Denizlispor eviende Aytemiz Alanyaspor ve dış sahada MKE Ankaragücü ile oynadıktan sonra devre arasına girecek. 
MEHMET ÖZDİLEK: SON 2 MAÇI KAZANACAĞIZ
Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor maçının ardından takımına övgüler yağdırdı. Oyuncuların çok iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Özdilek, "Trabzon'da oyunun iki yönünü de iyi oynamamız gerekiyordu. Sadece savunma yaparak Trabzon deplasmanından çıkamazdık. Konsantrasyonumuz çok yüksekti.  Çok kaliteli futbolcularımız var. Düşündüğümüz ve kurguladığımız birçok şeyi oyuncularımız sahaya yansıttı. Çok önemli bir müsabakadan 3 puan aldık. Rodallega'nın golle buluşması da beni çok sevindirdi. Deplasmanda en fazla puan toplayan takımız. Son iki maçımıza aynı istek ve özgüven ile çıkacağız. Hedefimiz önümüzdeki tüm puanları almak" dedi. 
BAŞKAN ÇETİN: EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Trabzonspor zaferiyle güçlerini gösterdiklerini söyledi. Oyuncuların Denizlispor'a yakışır bir mücadele ortaya koyduunu anlatan Ali Çetin, "Hak ettiğimiz yere, bu şehrin layık olduğu noktaya tüm zorluklara rağmen emin adımlarla ilerliyoruz. Bir alt ligde küme düşmemeye oynayan takımımızı, Süper Lig'de puan almanın en zor olduğu takımlarından biri haline getiriyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek, tüm oyuncularımız ve ekibimizi tebrik ediyorum" yorumunu yaptı. 

DENİZLİ

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:06
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