Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizli’de kış ortasında bahardan kalma günler yaşanıyor Denizli’de sıcaklıklar 18 dereceye kadar ...

İHA

Yurt genelinde soğuk havalarla birlikte kış mevsimi etkisini gösterirken, Denizli’de yağmurlu günlerin ardından 18 derecelere varan hava sıcaklıkları ile adeta kış ortasında bahardan kalma günler yaşanmaya başlandı.
Denizli’de ilçelerde soğuk hava etkili olurken şehir merkezinde ise dereceler artı 18’leri gösterdi. Sıcaklıkla birlikte mesirelik alanlarda vatandaşlar yürüyüşe çıktı. Sıcak havayı fırsat bilerek kendilerini park ve mesirelik alanlara atan ailelerden Perihan Adatepe, kış ortasında bahar güneşini görünce önce şaşırdıklarını sonra soluğu yürüyüş için parkta aldıklarını ifade ettiler. Yinede kış ve kar görmek istediklerini belirten Adatepe, “Üşümüyoruz hava çok güzel bugün, kardeşim geldi memleketten onunla beraber şöyle bir dolaşalım dedik. Onu gezdiriyoruz. Biz gerçi alınış buraya ama bundan önceki yıllar çok soğuktu, ama bu sene gerçekten iyi mi kötü mü bilmiyorum ama hava gerçekten çok güzel. Yani birazda kar yağsın soğukta olsun da, kışın geldiğini hissedelim yani, Aydın Sökeli olduğumuz için karı pek görmüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman kar görüyoruz. Biz buradayken yağsın” diye konuştu.
Muğla Fethiye ilçesinden üniversite öğrenim için Denizli’ye gelen ve Pamukkale Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Ahmet Sarı ise, “Denizli’de üniversite okuyorum şu anda son günlerde bir bahar havası hakim, mutluyuz soğuk olmasını istemiyoruz. Zaten yaşadığım yerde sıcaktı bahar havası olması bizi sevindiriyor. Güzel bence, hayatın tadını çıkaralım” dedi.

DENİZLİ

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ressam Gürbüz Azak’ın 60’a yakın eseri görücüye çıktı Denizli Büyükşehir Belediyesi yazar ve ressam olan Gürbüz Azak’ın eserlerini sergiye açtı
YEREL HABERLER Ressam Gürbüz Azak’ın 60’a yakın eseri görücüye ...
Düve Alım Destekleme başvuruları başladı
YEREL HABERLER Düve Alım Destekleme başvuruları başladı
Denizlispor'da Rodallega fırtınalar kopardı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Rodallega fırtınalar kopardı
Jandarma, Rus annenin aradığı çocuklarını bulmak için mevsimlik işçi olmuş
YEREL HABERLER Jandarma, Rus annenin aradığı çocuklarını bulmak için ...
Denizli’de kasım ayında bin 523 konut satıldı
YEREL HABERLER Denizli’de kasım ayında bin 523 konut satıldı
Jandarma baskın yaptığı evde 1,5 ton kaçak şarap ele geçirdi Bekilli ve Çal’da jandarma yıl başı öncesi kaçak alkol denetimlerini arttırdı
YEREL HABERLER Jandarma baskın yaptığı evde 1,5 ton kaçak şarap ele ...
6 ay balkonları kullanan Denizlilere büyükşehirden müjdeli haber Denizli’de balkon alanı büyüklüğü yüzde 10’dan, yüzde 20’ye çıkarıldı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi yeni yapılardan balkon alanını genişletme kararı aldı
YEREL HABERLER 6 ay balkonları kullanan Denizlilere büyükşehirden ...
(ÖZEL) Denizlispor Başkanı Ali Çetin: TFF'nin kararı kimin işine yarar bilmiyorum ama bizim işimize yaramayacak
YEREL HABERLER (ÖZEL) Denizlispor Başkanı Ali Çetin: TFF'nin kararı ...
Çocuklar haklarını oyunlar oynayarak öğrendi Denizli’de “Ben Çocuğum, Haklarım Var” etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Çocuklar haklarını oyunlar oynayarak ...
Kaymakamın oğlunun öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Kaymakamın oğlunun öldürülmesiyle ilgili iddianame ...
Denizli’de bir haftada 578 asayiş olayı yaşandı
YEREL HABERLER Denizli’de bir haftada 578 asayiş olayı yaşandı
Denizli'deki uyuşturucu operasyonda 18 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'deki uyuşturucu operasyonda 18 tutuklama
Kurallara uymayan işletme sahiplerine 140 bin 923 TL para cezası
YEREL HABERLER Kurallara uymayan işletme sahiplerine 140 bin 923 TL ...
Yasa dışı bahis operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis operasyonunda 1 tutuklama
FETÖ'ye 3 ilde eş zamanlı operasyon şüpelilerinden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'ye 3 ilde eş zamanlı operasyon şüpelilerinden ...
Denizli’de kaçak ve sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de kaçak ve sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı
Polisten kaçak elektronik sigara ile cinsel içerikli ürün operasyonu
YEREL HABERLER Polisten kaçak elektronik sigara ile cinsel içerikli ...
Denizli’de aranması olan 181 şahıs yakalandı, 62’si tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de aranması olan 181 şahıs yakalandı, 62’si ...
Denizli’de yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı Banka hesabında 350 bin TL’lik şüpheli para hareketliliğini fark edilince polis operasyon yaptı
YEREL HABERLER Denizli’de yasa dışı bahis operasyonu: 3 ...
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde Başhekim değişikliği Hastane de yeni Başhekim Dr. Bacanlı, görevi Dr. Kayık’tan devraldı
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde Başhekim ...
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişiden 18’i tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 ...
Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
By-lock kullanan FETÖ üyelerine operasyon
YEREL HABERLER By-lock kullanan FETÖ üyelerine operasyon
Başkan Zolan: “Biz vatandaşlarımız için varız” Başkan Osman Zolan'dan ‘Altyapı İletişim Ofisi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Zolan: “Biz vatandaşlarımız için varız” Başkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X