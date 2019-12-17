Denizlili karatecilerden altın madalya    

Makedonya'da gerçekleşen Ümit, Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Denizlili sporcular Damla Su Türemen ve Mehmet Batuhan Özdemir şampiyon oldu.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası 14-15 Aralık tarihlerinde Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlendi. Şampiyonaya Balkan Karate Federasyonları Birliği'ne üye ülkelerin sporcuları katıldı. Şampiyonada tatamiye çıkan Damla Su Türemen hem ferdi, hem takım katada Balkan şampiyonu oldu. Mehmet Batuhan Özdemir ise erkekler ferdi katada altın madalyaya ulaştı. Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye ve Denizli'yi temsil eden genç karatecilerin elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, başarıya giden yolda emeği geçen herkese teşekkür etti.



DENİZLİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

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