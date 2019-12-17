Denizlispor’da kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında 19 Aralık Perşembe günü Altınordu’yu konuk edecek olan Denizlispor’da karşılaşmanın hazırlıkları başladı.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular fitness salonunda yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise antrenman programı dahilinde çalıştı. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır çalışmalarını arkadaşlarından ayrı sürdüren Cristian Sapunaru da takımlara çalışmalara başladı.

Yeşil siyahlı ekip, Altınordu maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek.

DENİZLİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

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