Denizli'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı

Denizli Valili tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol' değerlendirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanının ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 maddeden oluşan, 20202021 yılları Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı ile valiliğe verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen toplantı Vali Hasan Karahan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Denizli Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Baro Başkan Müjdat İlhan, Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Metin Düz, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İl Müftüsü Mehmet Aşık katıldı.

Vali Karahan başkanlığında yapılan toplantı doğrultusunda imzalanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” değerlendirme toplantısı için bir araya gelindi.

DENİZLİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

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