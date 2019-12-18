Parmağına yüzük sıkışan kadın soluğu itfaiyede aldı

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Denizli’de parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın, soluğu itfaiye şubesinde aldı. İtfaiye ekipleri kadının parmağına sıkışan yüzüğü özel ekipmanlar kullanarak keserek çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, olay, 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Parmağına taktığı yüzüğü uzun uğraşlar vermesine rağmen çıkaramayan Rukiye U. (40) isimli kadın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kayalık Şubesi’ne gitti. Burada genç kadının parmağının şiştiğini gören itfaiye erleri hemen olaya müdahale etti. Kadının parmağındaki yüzün özel ekipmanlar kullanılarak yaklaşık 5 dakikalık bir müdahale sonrası çıkarılabildi. Rukiye U.’nun parmağının yüzük çıkarıldıktan sonra şiştiğinin görülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

DENİZLİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:39

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