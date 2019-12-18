Yaz aylarının korkulu rüyası sivrisineklere şimdiden önlem alınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaz aylarının korkulu rüyası sivrisineklere şimdiden önlem alınıyor

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yaz aylarında yaşanan karasinek ve sivrisinek sorununun önüne geçmek için Pamukkale Belediyesi ekipleri ilaçlama çalışmalarını kış aylarında da devam ettiriyor.

Yaz aylarının korkulu rüyası sivrisineklere şimdiden önlem alınıyor

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, yaz aylarında yaşanan karasinek ve sivrisinek sorununun önüne geçmek için Pamukkale Belediyesi ekipleri ilaçlama çalışmalarını kış aylarında da devam ettiriyor.
Pamukkale Belediyesi, ilçeye yepyeni kazanımlar kazandırmak adına yepyeni projelere imza atmaya devam ederken Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki, “Pamukkale ilçemize yepyeni projeler kazandırmak için çalışırken, rutin görevlerimizi de en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz” dedi.
Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında en çok şikayet konusu olan sinekle mücadele konusunda kış aylarından tedbir almaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan rögar kapaklarından kanalizasyon sistemini ilaçlayarak sineklerin oluşumunu engellemeye çalışıyor. Yıl boyunca her ay devam eden ilaçlamalarda hedef vatandaşların memnuniyeti. Pamukkale Belediyesi’nin uzman personeli ve geniş araç filosu ile verdiği ilaçlama hizmeti ile yaz aylarında sinek sorununun yaşanmaması hedefleniyor. Ekipler ayrıca vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler üzerine ev ve iş yerlerinde de böcek ve farelere yönelik ilaçlama yapıyor. İnsan sağlığına hiçbir zararı olmayan ilaçlama çalışmaları, termal sisleme yöntemi ile sivrisinek ve karasineklere karşı 55 bin rögar kapağında ilaçlama yaptı. Bunlarla birlikte açıktaki su birikintileri, kanallar, fosseptikler de düzenli olarak ilaçlanıyor.

“12 ay boyunca çalışmalar devam ediyor”
Yaz aylarında vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan olan sineklerle mücadelenin 12 ay boyunca devam ettiğini söyleyen Pamukkale Başkanı Avni Örki, “Sinekler, kış aylarının gelmesiyle, çevre sıcaklığına göre daha sıcak yerlere, özellikle yağmur ya da kanalizasyon büzlerine gizlenerek, buralarda larva süreçlerini sürdürmektedirler. Pamukkale Belediyesi olarak bizlerde, sivrisineklerin, barınak olarak kullandıkları kanalizasyon sistemi, yağmur kanalı ve fosseptiklerde düzenli olarak ilaçlama yapıyoruz. Önceliğimiz, Pamukkalelilerin sağlığı, mutluluğu ve huzuru olmaya devam edecek” dedi.

DENİZLİ

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de vuslatın 746. yıl dönümü törenleri Büyükşehir’den Hz. Mevlana'yı anma gecesi
YEREL HABERLER Denizli’de vuslatın 746. yıl dönümü törenleri Büyükşehir’den Hz. ...
DENİB, Çal’da girişimcilere ihracat yapmanın yollarını anlattı
YEREL HABERLER DENİB, Çal’da girişimcilere ihracat yapmanın ...
Büyükşehirden mahalle sakinlerine ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehirden mahalle sakinlerine ilk yardım eğitimi
HDP’li başkan dolandırıcılık suçlaması ile hüküm giyince gözaltına alındı
YEREL HABERLER HDP’li başkan dolandırıcılık suçlaması ile hüküm ...
Bebek arabasını, el arabası ile çalıp götürdü Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Bebek arabasını, el arabası ile çalıp götürdü Bebek ...
O babadan açıklama: Çocukları kaçırmadım anneleri teslim etti
YEREL HABERLER O babadan açıklama: Çocukları kaçırmadım anneleri ...
Annesinin bırakıp kaçtığı 3 aylık bebek devlet korumasına alındı Annesinin istemediği kalbi delik 3 aylık bebeğe devlet sahip çıktı
YEREL HABERLER Annesinin bırakıp kaçtığı 3 aylık bebek devlet ...
Parmağına yüzük sıkışan kadın soluğu itfaiyede aldı
YEREL HABERLER Parmağına yüzük sıkışan kadın soluğu itfaiyede aldı
Soğuk havalar Denizli’de pazar tezgahlarını olumsuz etkiledi Vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden dert yakındı esnaflar ise satışların az olmasından Havaların soğuması sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasına neden oldu
YEREL HABERLER Soğuk havalar Denizli’de pazar tezgahlarını olumsuz ...
Denizlispor'da prim dopingi
YEREL HABERLER Denizlispor'da prim dopingi
180 kiloluk kadının ‘beni kurtarın’ çığlığı Başucunda bir poşet ilaçla 180 kiloluk kadın yaşam savaşı veriyor 180 kiloluk kimsesiz yaşlı kadın komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor
YEREL HABERLER 180 kiloluk kadının ‘beni kurtarın’ çığlığı Başucunda ...
PAÜ’de ‘Bir Vaka Var” etkinliğinin 13.’sü yapıldı
YEREL HABERLER PAÜ’de ‘Bir Vaka Var” etkinliğinin 13.’sü yapıldı
Kötü koku apartmana yayınlınca öldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kötü koku apartmana yayınlınca öldüğü ortaya çıktı
Eski okulun mahkumlara tahsisine mahalleli tepkisi
YEREL HABERLER Eski okulun mahkumlara tahsisine mahalleli tepkisi
40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER 40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ...
Denizli’de evde patlama: 1 yaralı -Apartmanda tüpten sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli’de evde patlama: 1 yaralı -Apartmanda tüpten ...
Misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı (2)
YEREL HABERLER Misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı ...
Misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı
Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı 3 aylık bebeğini bırakarak kaçan anne gözaltına alınıp ifadesi sonrasında serbest bırakıldı Anne polisteki ifadesinde bebeğini kalbi delik olduğu için istemediğini söyledi
YEREL HABERLER Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini ...
Denizli'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı
YEREL HABERLER Denizli'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
Denizlispor’da kupa mesaisi başladı
YEREL HABERLER Denizlispor’da kupa mesaisi başladı
PAÜ’de ‘Umutları Yeşertiyoruz’ etkinliği
YEREL HABERLER PAÜ’de ‘Umutları Yeşertiyoruz’ etkinliği
Denizlili karatecilerden altın madalya    
YEREL HABERLER Denizlili karatecilerden altın madalya    
Camilerden sabit taburelerin kaldırılması Denizli’de memnuniyetle karşılandı
YEREL HABERLER Camilerden sabit taburelerin kaldırılması Denizli’de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X