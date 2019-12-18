180 kilo ağırlığındaki kadın, yardım istiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde yaşayan 180 kilogram ağırlığındaki Ulviye Akman (65), yürümekte güçlük çekmesine yol açan aşırı kilolarından kurtulmak için yetkililerden yardım istedi.

Çivril ilçesinin kırsal Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ulviye Akman, 30 yıl önce sağlık sorunları nedeniyle kilo almaya başladı. Kilosu yıllar içerisinde sürekli artan Akman'ın hareket kabiliyeti azaldı. Yürümekte güçlük çeken Akman, son 1 yıl içerisinde ise 180 kilogram ağırlığına ulaşarak yatağa bağımlı hale geldi. Emekleyerek hareket edebilen Akman, tedavisi için yetkililerden yardım istedi. Ev işlerini yapmakta güçlük çektiğini anlatan Akman, "Komşularımın desteğiyle yaşamaya çalışıyorum. Çivril Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığım 509 lira engelli maaşı ile geçiniyorum. Aşırı kilolarım nedeniyle hareket edemiyorum. Kilolarımdan kurtulmak istiyorum. Yetkililer bana yardım etsin" dedi.FOTOĞRAF



DENİZLİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.