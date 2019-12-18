Denizli'de 1 çocuk annesi kendisini iple astı

- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 1 çocuk annesi Halime K. (38), evinin salonunda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sümer Mahallesi'ndeki apartmanın ikinci katında meydana geldi. Eşinden 5 yıl önce boşanan 1 çocuk annesi Halime K., yakınları tarafından evinin salonundaki tavana iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Halime K.'nin öldüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halime K.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Acı haberi alan Halime K.'nin yakınları, apartmanın önünde gözyaşı döküp feryat etti. Halime K.'nin bir süredir psikolojik sorunlarının bulunduğu ileri sürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



DENİZLİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:39

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