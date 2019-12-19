Türkiye Ziraat Kupası: Denizlispor: 2 Altınordu: 0 (İlk yarı)

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Denizlispor, Altınordu’yu ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor’un 20’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

6. dakikada Denizlispor atağında Mehmet Akyüz’ün ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleciden dönen topu Estupinan kafa ile tamamlayarak ağlara gönderdi. 10

20. dakikada orta sahadan gönderilen pasta kalecinin açıldığını gören Recep Niyaz, topu aşırma vuruşla boş kaleye göndermek istedi top farklı şekilde auta gitti.

28. dakikada ceza alanı içerisinde topa buluşan Kemal Rüzgar'ın yerden gönderdiği sert şut kaleci Tolgahan’da kaldı.

30. dakikada Asım Aksungur’un ceza alanına yaptığı ortada Recep Niyaz’ın kafa vuruşu kalecinin müdahalesi ile üst direkten döndü. Topu iyi takip eden Estupinan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 20



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın xx, Ata Yıldırım xx, Hakan Karabalcık xx

Denizlispor: Tolgahan Acar xx, Kadir Kurt xx, Mbamba xx, Sedat Şahintürk xx, Asım Aksungur xx, Mehmet Akyüz xx, Estupinan xxx, Recep Niyaz xxx, Burak Çalık xx, Emre Sağlık xx, Sackey xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Murathan Sütçü

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Kahraman Demirtaş xx, Berkay Samancı xx, Kemal Rüzgar xx, Egehan gök xx, Ali Mert Aydın xx, Burak İnce xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Muzaffer Kocaer xx, Furkan Metin xx, Yasin Ozan xx

Yedekler: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Muhammed Mert, Hüseyin Üner, Barışcan Altunbaş, Alperen Selvi, Fatih Aktay

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Estupinan (dk. 6 ve 30) (Denizlispor),

DENİZLİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:16

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