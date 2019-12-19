Yukatel Denizlispor - Altınordu: 2-2

-STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Ata Yıldırım (xx), Hakan Karabalcık (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan (xx) (Dk. 77 Hüseyin x) Emre (xx), Kadir (xx), Sackey (xx) (Dk. 67 Mustafa x), Sedat (xx), Mehmet Akyüz (xx), Asım (xx) (Dk. 71 Olcay x), Mbamba (xx), Burak (xx), Recep (xxx), Estupinan (xxxx),

ALTINORDU: Ali Emre (xx) Furkan (xx), Yusuf (xx) (Dk. 46 Alperen x), Kahraman (xx), Ali Mert (xx), Berkay (xx), Egehan (xx), Burak İnce (xxx), Kemal Rüzgar (xxxx), Muzaffer (x) (Dk. 71 Muhammed Mert x), Yasin Ozan (x) (Dk. 46 Hüseyin Atakan xx)

GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 30 Estupinan (Denizlispor) Dk. 52 ve Dk. 79 Kemal Rüzgar (Altınordu)ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Yukatel Denizlispor sahasında Altınordu'yla 2-2 berabere kalarak adını son 16 takım arasına yazdırdı. Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 5-3 kazanan yeşil-siyahlıların gollerini 6 ve 30. dakikalarda Estupinan atarken, Altınordu bu gollere ikinci yarıda 52 ve 79. dakikalarda Kemal Rüzgar'la karşılık verdi. Süper Lig'de son haftaların formda ekibi Denizlispor ve TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Altınordu, kupadaki Ege derbisine yedek ağırlıklı kadrolarla çıktı.

6. dakikada Denizlispor öne geçti. Mehmet Akyüz ceza sahası dışından sert vurdu, kaleciden seken topa Estupinan'ın yaptığı kafa vuruşu filelere gitti: 1-0.

19. dakikada ev sahibinden Sedat'ın sol kanattan savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Recep, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruş yaptı. Top yandan auta gitti.

28. dakikada Altınordu atağında Egehan'ın pasında topla buluşan Kemal Rüzgar'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Tolgahan'da kaldı.

30. dakikada fark 2'ye çıktı. Asım'ın sol kanattan yaptığı ortaya Recep ceza sahası içinde kafayı vurdu. Kalecinin müdahalesiyle üst direkten dönen topu önünde bulan Estupinan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.

Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

48. dakikada sol kanattan Burak'ın yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Estupinan'ın vuruşu üstten auta gitti.

52. dakikada Altınordu golü buldu. Kemal Rüzgar'ın yaklaşık 20 metre uzaklıktan yaptığı sert vuruş, savunmada Kadir'e çarpıp ağlara gitti: 2-1.

59. dakikada Hüseyin Atakan'ın ceza sahasının solundan yaptığı yerden vuruş kaleci Tolgahan'da kaldı.

79. dakikada skor eşitlendi. Hüseyin Atakan, sol kanattan ceza sahasına girip çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Hüseyin'den dönen topu Kemal Rüzgar ağlara yolladı: 2-2.

Mücadele bu skorla bitti.



DENİZLİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.