Akıllara durgunluk veren kaza: 1 ölü Para topladığı midibüsün altında kalan muavin hayatını kaybetti Uzun süredir ara verdiği işe geldiği ilk gün midibüsün altında kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– DenizliUşak karayolunda minibüslerden para toplayan muavin, para topladığı son midibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında DenizliUşak Karayolu, Çal ilçesi Denizler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ÇivrilDenizli arasında çalışan midibüslerde muavinlik yapan 3 çocuk babası Ramazan Doğru, uzun süredir ara verdiği işe geri döndü. Yevmiye usulü çalışan Ramazan Doğru, Denizli istikametine giden, R.İ. idaresindeki 20 LG 861 plakalı midibüse bindi. Yolculardan para toplayan muavin, topladığı ücretleri şoföre teslim etti. Çivril istikametine giden başka midibüse binmek için inmeye hazırlanan Ramazan Doğru, araç durmadan inince dengesini kaybederek yere düştü. Hareket halinde olan midibüsün altında kalan Ramazan Doğru olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından midibüste bulunan yolcular uzun süre şaşkınlığı üzerlerinden atamadı. Kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü R.İ. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DENİZLİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.