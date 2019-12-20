Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

- DENİZLİ'de 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Merkezefendi ilçesinde, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nda 30'a yakın öğrenci, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, ambulanslarla, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin, bir arkadaşlarının hayır amacıyla getirdiği kekten yedikleri öğrenildi.
DENİZLİ
20 Aralık 2019 Cuma
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