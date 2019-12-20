Denizli'de 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)- Yeniden

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nun 11 öğrencisi, zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin, marketten alınan kekten zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nun 5'inci sınıf öğrencilerinde bu sabah baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayeti görülmesi üzerine okul yönetimi, 112 Çağrı Merkezi'ni aradı. Okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Öğrencilerden 11'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 20 öğrenci ise hastaneye kaldırılan arkadaşlarını görünce büyük korkuya kapılıp, ağladı.

Öğrencilerin, sabah bir marketten alıp yedikleri keklerden zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Durumu öğrenen velilerin telaşla koşup geldiği okuldaki sudan Denizli İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri incelenmek üzere numune aldı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de öğrencilerin yediği keki inceliyor.

Tedaviye alınan 11 öğrencinin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, polis soruşturma başlattı.



DENİZLİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:40

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