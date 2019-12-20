37 ülkeden gelen öğrenciler PAÜ’de Türkçe öğreniyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Filistin, Tunus, Mısır, gibi ülkelerin de aralarında olduğu 37 ülkeden lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim almak için PAÜ’ye gelen 80 öğrenci ile bir araya geldi.

PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, dünyanın farklı ülkelerinden lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim almak için PAÜ’ye gelen ve Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (PADAM) Türkçe öğrenen öğrenciler ile tanışma etkinliğinde buluştu. Dersliklerde öğrencileri ziyaret eden Rektör Bağ, burada öğrencilerle sohbet etti. PADAM öğrencileri, hangi ülkeden geldiklerini ve hangi bölüm öğrencisi olduklarını Türkçe anlatarak kendilerini tanıttı. Rektör Bağ, öğrencilere günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Daha sonra Rektör Bağ ve beraberindekiler, PADAM’ın önünde yer alan ve Türk bayrağının yanında PADAM’da eğitim gören öğrencilerin ülkelerinin bayraklarından her hafta farklı bir ülke bayrağının dalgalandırılacağı alana geçti. Göndere ilk olarak Türk bayrağını, PADAM Öğrenci Temsilcisi ve işletme bölümü öğrencisi Abdülsalam Khattab çekti.



“Farklı kültürlerden oluşan büyük bir aileyiz”

Etkinliğin ardından bir açıklama yapan Rektör Bağ, PAÜ olarak eğitim, bilim ve spor alanında yapılan çalışmalarda Türkiye’nin gelişimine katkı sağlamanın yanında kültürler arası etkileşime de son derece önem verdiklerini ifade etti. Farklı kültürlerin birbirini tanıması ve kaynaşması için elbette ortak bir dilin kullanılıyor olması gerektiğini dikkat çeken Rektör Bağ, PAÜ Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz farklı ülkelerden öğrencilere Türkçe eğitimi vererek onları eğitim hayatlarına hazırladıklarını işaret etti. Rektör Bağ, “Öğrencilerimizle Türkçe konuşabilmek için bu tanışma etkinliğini dönem sonuna erteledim. Görüyorum ki kısa bir sürede epey ilerleme kaydetmişler. Bu özverili çalışmalarından dolayı hem öğrencilerimizi hem de onlara Türkçe eğitimi veren akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. PAÜ çatısı altında bizler, gerek lisans ya da lisansüstü eğitimini PAÜ’de alan öğrencilerimizle, gerekse öğrenci değişim programlarıyla eğitimlerinin bir bölümünde üniversitemizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizle birlikte farklı ülkelerden, farklı kültürlerden oluşan büyük bir aileyiz. İnanıyorum ki bugün burada ilk olarak Türk bayrağını göndere çekmek ile başlattığımız ve çok kısa bir süre içinde diğer ülkelerin bayraklarının da birer hafta süre ile bayrağımızın yanında dalgalanacak olması bu birlikteliğimizin güzel bir sembolü olacaktır” dedi.



Merkezde 37 ülkeden öğrenciler eğitim alıyor

Bu yıl aralarında Filistin, Tunus, Mısır, Kazakistan, Afganistan, Senegal, Meksika, Endonezya gibi ülkelerin olduğu 37 ülkeden toplam 80 öğrenci PADAM’da Türkçe hazırlık eğitimi alıyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak üzere Pamukkale Üniversitesine gelen öğrenciler bir yıllık Türkçe eğitimlerini tamamladıktan sonra bölümlerinde eğitimlerine devam edecek.

Etkinliğe, Rektör Bağ ile birlikte PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, PADAM Müdürü Öğr. Gör. Dr. Erdost Özkan, PADAM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Sarıköse, İdari Mali İşler Daire Başkanı Halil Tekin ile PADAM’da Türkçe eğitimi veren öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

DENİZLİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:40

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