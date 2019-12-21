Denizli’de 2019’un ilk 11 ayında 877 kişi intihar girişiminde bulundu İntihar girişimlerinin yaklaşık 52’si ölümle sonuçlandı İntihar vakalarının önüne geçmek için harekete geçti İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk: “İntihar girişiminde bulunmak bir yardım çığlığıdır”

"O benim sünnetim değildi"

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Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, 2019 yılının ilk 11 ayında kentte 877 kişi intihar girişiminde bulunduğunu ve bunun yaklaşık yüzde 6 civarının yani 52’sinin ölümle sonuçlandığını ifade ederek, “İntihar girişiminde bulunmak bir yardım çığlığıdır bunun için intihara doğru eğilimi olan vakalara erken tanımaya yönelik çalışma başlattık” dedi.

DENİZLİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:41

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