Denizlispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

"O benim sünnetim değildi"

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Denizlispor Süper Lig’in 16. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından şut ve pas çalışması yapılırken antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi.

Tedavisine Fransa’da devam edilecek olan Zakarya Bergdich takımla çalışmalara katılmadı.

Yeşilsiyahlı ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

DENİZLİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:41

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