Sinekle mücadele için 30 bin litre elma sirkesi dağıtılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımsal üretimi artırmak ve kırsal bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çiftçilerin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele için üreticilere 30 bin litre elma sirkesi dağıtacak. Sirke 20 bin 839 dekar alanda kullanılmak üzere 2 bin 58 üreticiye dağıtılacak.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi için de çalışmalar gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde tarım ile uğraşan vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu kapsamda çiftçilerin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineği (Drosophila suzukii) ile mücadelesine destek vermeye devam edecek. Pamukkale, Çivril, Honaz, Çameli, Tavas ve Serinhisar ilçelerinde özellikle meyve üretimi yapan çiftçilerin mücadele ettiği kanadı noktalı sirke sineğine karşı, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 30 bin litre elma sirkesi alınarak üreticilere dağıtılacak.



“Çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’de tarım ile uğraşan kesimin daha rahat ve huzurlu yaşayabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne dek her türlü desteğin verildiğini ve verilmeye de devam edileceğini söyledi. Tarım sektörünü olumsuz olarak etkileyen zararlılara karşı topyekun mücadele sürdürdüklerini belirten Başkan Zolan, “Geçmişte de bitkisel zararlılara karşı mücadele başlatmıştık ve bu mücadelemize devam ediyoruz. Bu organik bir mücadeledir. Çevreye kimyasal ve biyolojik anlamda olumsuzluk yaratmayan bir mücadeledir. Biz 3 yıldır ciddi bir şekilde çiftçimize elma sirkesi dağıtarak bu mücadeleye destek vermeye devam ediyoruz” diye konuştu. Zararlılarla organik mücadelenin sağlık açısından da büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Osman Zolan, "İnsanımızın daha fazla sağlıklı ürün üreterek, sağlıklı bir şekilde tüketimini sağlamak istiyoruz” dedi.

Çiftçilere elma sirkesi dağıtımı, Denizli’de ilk alınan kayısı, nektarin, şeftali ve kirazın yetiştiği Pamukkale, Çivril, Honaz, Çameli, Tavas ve Serinhisar ilçelerinde zararlıyı bloke etmek amacıyla yapılacak. Elma sirkesi toplamda 20 bin 839 dekar alanda kullanılmak üzere 2 bin 58 üreticiye dağıtılacak.

DENİZLİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:41

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