Okul Sporları Bölge Şampiyonası’nda Denizli’ye 5 madalya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Okul Sporları Bölge Şampiyonası’nda Denizli’ye 5 madalya

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Okul Sporları Kick Boks Bölge Şampiyonası'nda, Kick Boks Antrenörü Harun Altıntaş'ın öğrencileri 5 madalya kazandı.

Okul Sporları Bölge Şampiyonası’nda Denizli’ye 5 madalya

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Okul Sporları Kick Boks Bölge Şampiyonası’nda, Kick Boks Antrenörü Harun Altıntaş’ın öğrencileri 5 madalya kazandı.
Şampiyona çok sayıda sporcunun katılımı ile Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda yapıldı. Şampiyona’da, Denizli Everest Spor Kulübünde Kick Boks AntrenörHarun Altıntaş’ın eğitim verdiği sporcular şampiyonaya damga vurdu. Şampiyona sonucunda Emet Aldı 50 kilogramda (kg) ve Serhat İmiroğlu 69 kg’de Liseler Arası Denizli Bölge 1.’leri olurken, Fatih Şen 65 kg’de, Yiğit Kayra Şentürk 57 kg’de, Efe Öğünçlü 57 kg’de Liseler Arası Denizli Bölge 3.’leri oldu.
Şampiyonanın ardından bir açıklama yapan Altıntaş ise sporcularının kazandığı başarının kendisi ve aile ile birlikte Denizli için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Everest Spor Kulübü olarak sporun gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Amaçlarının Denizli’nin başarısını daha fazla arttırmak olduğunu ifade eden Altıntaş, “bizler kulüp olarak ilerleyen dönemlerde milli takımlara da sporcu yetiştirmek istiyoruz. Sporun özellikle gençlerin yetişmesinde ve topluma daha yararlı bireyler olmasında büyük etkisini bilerek çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Ben madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

DENİZLİ

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sadettin Saran PAÜ’ye konuk oldu
YEREL HABERLER Sadettin Saran PAÜ’ye konuk oldu
Sinekle mücadele için 30 bin litre elma sirkesi dağıtılacak
YEREL HABERLER Sinekle mücadele için 30 bin litre elma sirkesi ...
Denizlispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını ...
Denizli’de 2018’de GSYH değeri 43 bin 120 TL oldu
YEREL HABERLER Denizli’de 2018’de GSYH değeri 43 bin 120 TL oldu
Denizli’de 2019’un ilk 11 ayında 877 kişi intihar girişiminde bulundu İntihar girişimlerinin yaklaşık 52’si ölümle sonuçlandı İntihar vakalarının önüne geçmek için harekete geçti İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk: “İntihar girişiminde bulunmak bir yardım çığlığıdır”
YEREL HABERLER Denizli’de 2019’un ilk 11 ayında 877 kişi intihar ...
Denizlispor galibiyete kilitlendi
YEREL HABERLER Denizlispor galibiyete kilitlendi
Kızılcabölükspor'a Polat geldi
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'a Polat geldi
Başkan Ören güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Ören güven tazeledi
Yedikleri kekten etkilenen 11 öğrenci taburcu edildi
YEREL HABERLER Yedikleri kekten etkilenen 11 öğrenci taburcu edildi
Doğu Türkistan’da kültürel seviyeyi yükseltme adı altındaki kamplarda acı sürüyor! Hasan Ali Solak: “Çin, bütün topraklarını hapishanelere çevirmiş” 3 Milyon’a yakın Doğu Türkistanlı Çin’de 16 kampta çalışıyor
YEREL HABERLER Doğu Türkistan’da kültürel seviyeyi yükseltme adı ...
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi eğitim toplantısı düzenledi Büyükşehir Kent Konseyi toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi eğitim ...
JASAT, direklerden kablo çalan hırsızları suçüstü yakaladı Direklerden iletişim kablolarını çalıp satan şahıslardan 3’ü tutuklandı
YEREL HABERLER JASAT, direklerden kablo çalan hırsızları suçüstü ...
37 ülkeden gelen öğrenciler PAÜ’de Türkçe öğreniyor
YEREL HABERLER 37 ülkeden gelen öğrenciler PAÜ’de Türkçe öğreniyor
Denizlispor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Denizlispor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Hayır amaçlı dağıtılan keklerden 11 öğrenci hastanelik oldu Sınıfta dağıtılan keklerden yiyen 26 öğrenciden 11’i hastaneye kaldırıldı Okulda toplu zehirlenme şüphesi ile soruşturma açıldı
YEREL HABERLER Hayır amaçlı dağıtılan keklerden 11 öğrenci ...
Denizlispor’un kupada ki rakibi Trabzonspor oldu
YEREL HABERLER Denizlispor’un kupada ki rakibi Trabzonspor oldu
Denizli’de ‘Dumansız Hava Sahası’ denetimi İşletmelere sigara ve nargile denetim uyarısı
YEREL HABERLER Denizli’de ‘Dumansız Hava Sahası’ ...
Denizli'de 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Denizli'de 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
İki minibüs kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki minibüs kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Denizli'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama
Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti Denizli'de okulda toplu zehirlenme şüphesi
YEREL HABERLER Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik ...
Denizlispor'da rota Alanyaspor
YEREL HABERLER Denizlispor'da rota Alanyaspor
İtfaiyenin yaralıları kurtarmak için zamanla yarışı kamerada 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İtfaiyenin yaralıları kurtarmak için zamanla yarışı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X