Ağaç budadığı makineyle yaralandı, hastanede öldü

DENİZLİ'de, ağaç budamaya çalıştığı spiral taşlama makinesiyle boynundan ve kolundan ağır yaralanan Erdal Kılınç (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Pamukkale ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası Erdal Kılınç, saat 12.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi, Sultan Süleyman Caddesi'ndeki evinin bahçesindeki ağaçları, spiral taşlama makinesi ile budamaya başladı. Bir ara dengesini kaybeden Kılınç, elindeki spiral taşlama makinesinin kontrolünü kaybedip, boynundan ve kolundan yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kılınç, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şah damarı ve bileğinde derin kesikleri bulunan Kılınç, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Kılınç'ın ölümüyle igili soruşturma başlattı.FOTOĞRAF



DENİZLİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:55

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.