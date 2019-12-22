(Özel) Ege’nin dev projesi ‘Honaz Tüneli’nde sona yaklaşıldı Honaz Tüneli projesi bittiğinde Denizli, Antalya, Ankara ve Muğla’ya direkt bağlanacak Ege’nin göz bebeği Honaz Tüneli projesini İHA havadan görüntüledi

Ege Bölgesi’nin dev projelerinden olan ve tamamlandığında Denizli’yi Antalya, Ankara ve Muğla’ya direkt bağlayacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki iki tüpten oluşan ‘Honaz Tüneli’nin 2020 yılı içinde hizmete girmesi hedefleniyor.
Tünelin geçtiği dağdan zemine yaklaşık 180 metre derinlikte olan tünelde iki tüp bulunurken, DenizliAnkara karayolundan şehir merkezine girmeden DenizliAntalya ve DenizliMuğla karayoluna direkt geçişi sağlayacak çevre yolu projesi içinde yer alan Honaz Tüneli’nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tünel inşaatı sona erdiğinde Ankara karayolundan Denizli çevre
yoluna girecek olan araçlar Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi’nde başlayan 2 bin 600 metre uzunluğundaki tüneli kullanıp köprülü kavşak ile Cankurtaran Mahallesi’ne ulaşarak, şehir merkezini görmeden DenizliAntalya ve DenizliMuğla karayollarına bağlanacak. 4 yılı aşkın süredir devam eden projenin 2020 yılı ortalarında bitmesi hedefleniyor.
DENİZLİ
22 Aralık 2019 Pazar
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