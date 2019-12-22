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Çocuğunuzu verdiğiniz servisin güvenlik sistemleri nasıl olmalı? Servis araçlarında güvenlik ...

İHA

– İzmir'de bir anaokulu öğrencisinin okul servisinde unutularak hayatını kaybetmesi, bir başka çocuğun indiği servisin altında kalmasının ardından, araçlarda güvenlik teknolojilerinin kurulumu son günlerde giderek artmaya başladı. Velilerin çocuklarını emanet ettikleri okul servislerinin araçlarında, güvenlik teknolojileri ön plana çıkıyor. Servis araçlarında güvenlik sistemlerinin nasıl olması gerektiğinin cevabını ise uzmanlar verdi.

Çocuğunuzu verdiğiniz servisin güvenlik sistemleri nasıl olmalı? Servis araçlarında güvenlik sistemleri son yıllarda ön plana çıkıyor

– İzmir’de bir anaokulu öğrencisinin okul servisinde unutularak hayatını kaybetmesi, bir başka çocuğun indiği servisin altında kalmasının ardından, araçlarda güvenlik teknolojilerinin kurulumu son günlerde giderek artmaya başladı. Velilerin çocuklarını emanet ettikleri okul servislerinin araçlarında, güvenlik teknolojileri ön plana çıkıyor. Servis araçlarında güvenlik sistemlerinin nasıl olması gerektiğinin cevabını ise uzmanlar verdi.
İzmir’de bir anaokulu öğrencisinin okul servisinde unutularak hayatını kaybetmesi, bir başka çocuğun indiği servisin altında kalmasının ardından, araçlarda güvenlik teknolojilerinin kurulumu son günlerde giderek artmaya başladı. Veliler artık çocuklarını emanet ettikleri servis araçlarının güvenlik sistemlerine de dikkat ediyor. Servis araçlarında güvenliğin, güvenlik sistemlerinin nasıl olması gerektiğini ise Optimum Teknolojik Hizmetler firmasının yetkilisi Yavuz Aman cevaplandırdı.

“Profesyonel firmalar tercih edilmeli”
Servis araçlarının güvenlik sistemlerinin işinin ehli kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Yavuz Aman, “Bizce en önemli faktör bu. Merdiven altı diye tabir edilen firmalara güvenlik sistemi yaptırmak, taşınılan çocuklara yapılacak en büyük kötülük olacaktır. Kullanılacak malzemenin kaliteli olması gerekiyor. Bu yüzden marka olan firmalar tercih edilmelidir. Yapılacak işin kaliteli olabilmesi için, firmanın da, elemanlarının da kaliteli olması gerekiyor. Burada servis araçlarının sahiplerine de büyük görevler düşüyor. Kalitesiz malzemeye, sisteme harcanan para boşuna. Her yıl arıza veren, tam verimli kullanılmayan sistemler hiçbir işe yaramıyor” dedi.

“Sadece kamera takmakla bu iş bitmiyor”
Servis araçlarına kurulacak sistemlerden bahseden Optimum Teknolojik Hizmetler firmasının yetkilisi Yavuz Aman, “Sadece kamera takmakla bu iş bitmiyor. Araç içi kamera ve takip sistemi ile öğrencilerin okul servisi ile okul ve ev arası gidip gelme zamanlarının izlendiği ve SMS, eposta veya IVR ile velilere anlık bilgi veren sistemler kullanılmalıdır. Bu sistem sayesinde öğrenci servisi, servis öğrenciyi beklememektedir. Araçlar GPS üzerinden araç takip sistemleri ile takip edilmeli. Ayrıca koltuk sensörleri ile araçta koltukta oturanlar, inenler ve araçtan inmeyenler kontrol edilmeli. Okul yönetimi, servis firması ve veli araçların hız ihlallerini, güzergah takibini bu sistem sayesinde mobil uygulama üzerinden yapmaktadır. Bu sistem aynı zamanda personel taşımacılığı için de kullanılmaktadır” diye konuştu.

“Veliler sistemleri kontrol etsin”
Velilerin, çocuklarını emanet ettikleri araçların sistemlerini kontrol etmesi gerektiğini kaydeden Yavuz Aman, “Aileler, servis araçlarının güvenliğini, sistemin tam anlamıyla çalışıp çalışmadığını tek tek kontrol etmelidir. Bu sistemlerden bir tane çalışmasa bile, güvenlik açığı ortaya çıkar. Geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenliği için bu kontroller yapılmalıdır. Aileler bu sistemleri aktif olarak kullanmalıdır” şeklinde konuştu.

DENİZLİ

22 Aralık 2019 Pazar

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