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BBP Genel Başkanı Destici’den ‘Asgari Ücret’ açıklaması: “Asgari ücret yüzde 22,5 oranda ...

İHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, gündemdeki sıcaklığını koruyan 'asgari ücret' tartışmaları ile ilgili olarak, "Asgari ücret yüzde 22.5 oranda arttırılmalı diyoruz. Aynı şekilde emekli, memur ve çalışan maaşları da bu şekilde arttırılmalıdır. Yani bütçe ne kadar büyüdüyse o derece eşit ve adil dağıtılmalı" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici’den ‘Asgari Ücret’ açıklaması: “Asgari ücret yüzde 22,5 oranda arttırılmalı” “Biz BBP olarak başta bir kere erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz” “Eğer bugün eski sistem olsaydı bu sene seçim olurdu ve hükümeti yıkarlardı”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, gündemdeki sıcaklığını koruyan ‘asgari ücret’ tartışmaları ile ilgili olarak, “Asgari ücret yüzde 22.5 oranda arttırılmalı diyoruz. Aynı şekilde emekli, memur ve çalışan maaşları da bu şekilde arttırılmalıdır. Yani bütçe ne kadar büyüdüyse o derece eşit ve adil dağıtılmalı” dedi.
Başkan Destici, partisi tarafından Denizli’de gerçekleştirilen ‘Türkiye Kucaklaşıyor Birlikte Buluşuyor’ isimli bölge toplantısına katıldı. Parti kurmaylarının da katıldığı toplantıda partililere seslenen Başkan Destici gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında önce erken seçim tartışmalarına değinen Destici, erken seçim konusunu ve tartışmalarını doğru bulmadıklarını ifade ederek, “Son günlerde siyaset konuşuluyor tabi, en çok konuşulan konulardan bir tanesi, sistem tartışmaları ve erken seçim tartışmaları. Biz BBP olarak başta bir kere erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Ülkenin hayrına da görmüyoruz, çünkü bu ülke bunun geçmişte bedelini ödedi. Bizde yeni sisteme neden ‘evet’ dedik, bir sebebi de işte Türkiye istikrara kavuşsun, temsili adalet güçlensin diye verdik ve bakın şu anda TBMM’ye neredeyse seçime girmeye hak kazanan bütün partiler mecliste temsil ediliyor. Temsil oranı hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Eğer bugün eski sistem olsaydı bu sene seçim olurdu ve hükümeti yıkarlardı. Nasıl biliyor muzunuz? 1997’de ‘RefahYol’ hükümetini hangi tezgahla hangi oyunla yıktılarsa aynı yöntemle yıkarlardı” dedi.

"Zevk için bunu yaptım diyorsa o zaman devlete düşen onun karşılığını vermek onu idam etmek"
Konuşmasında daha sonra idam tartışmalarına değinen ve kasıtlı işlenen suçlarda idamın olması gerektiğini savunan Destici, özellikle tecavüz ve cinsel istismar suçlarında da suç sabitse karşılığının idam olması gerektiğini ifade etti. Destici açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Adaletin olmadığı yerde, devlet olmaz. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz, adalet sadece mahkemelerde olmaz, ticarette de adalet, siyasette de adalet, eğitimde de adalet, gelir dağılımında da adalet, adalet toplumun her bir kesimine ve her alanda gerçekleşmesinin öncüsü ve savunucusuyuz. BBP olarak bulunduğumuz günden bu yana söyledim, bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Bakın bugün aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, küçük yaşta çocuklarımızın kaçırılıp tecavüzlere uğraması, öldürülmeleri bütün bunlar ahlak ve maneviyattaki eksiklerden meydana gelmektedir. Önceden tedbir diyorlar ya, önceki tedbir nedir? Eğitimdir, önceki tedbir nedir? Ahlaki güzelleştirmek ve insanların ahlakını güzelleştirmektir. İnsanların maneviyatını kuvvetlendirmektedir. Yoksa her kadının başına bir polis dikerek, her çocuğun başına bir bekçi dikerek bunları önleyemezsin. Kafalarda bunları bitireceksin, düşüncede, fikirde bunu bitireceksin onun için biz ahlak, maneviyat ve adalet diyoruz. Ama tabi ki tüm bunlara rağmen, birisi cahilce bizim çocuklarımıza kadınlarımıza musallat oluyor ve onları öldürüyor. Daha sonra da 'ben bilerek isteyerek zevk için bunu yaptım' diyorsa o zaman devlete düşen onun karşılığını vermek, onu idam etmek.”
Program Başkan Destici’ye plaket takdiminin ardından basına kapalı olarak devam etti.

DENİZLİ

22 Aralık 2019 Pazar

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