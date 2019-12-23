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Kontrolden çıkan midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı

İHA

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak şarampole devrilen midibüste ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak şarampole devrilen midibüste ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, Kaklık Mahallesi çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün aşırı yağmurdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kurtarma ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.

DENİZLİ

23 Aralık 2019 Pazartesi

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