Kontrolden çıkan midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak şarampole devrilen midibüste ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Kaklık Mahallesi çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün aşırı yağmurdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kurtarma ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.

DENİZLİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

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