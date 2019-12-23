"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de şiddetli esen rüzgar reklam panolarını devirdi, çatıları uçurdu. Büyük çapta maddi hasarların meydana geldiği olaylarda belediye ve itfaiye ekipleri yoğun uğraş veriyor.

Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi’nde bir apartmanın terasının çatısı şiddetli esen rüzgara dayanamayarak yola uçtu. Olay esnasında şans eseri yolun boş olması olası bir facianın önüne geçti. Olayda, uçan çatı elektrik tellerini de koparınca mahallede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı.

Öte yandan, kentte bazı araçların üzerine de çatıdan düşen malzemeler ile ağaç devrilmesi sonucu ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

DENİZLİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.