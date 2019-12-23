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Pamukkale Belediyespor ilk devreyi 3. sırada tamamladı

İHA

Denizli Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, mücadele ettiği 3. Lig'de 20192020 sezonunun ilk devresindeki son maçında Aydın Genç Efelerspor'u 6843 mağlup etti. Mavibeyazlı takım devreyi 14 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Pamukkale Belediyespor ilk devreyi 3. sırada tamamladı

Denizli Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, mücadele ettiği 3. Lig’de 20192020 sezonunun ilk devresindeki son maçında Aydın Genç Efelerspor’u 6843 mağlup etti. Mavibeyazlı takım devreyi 14 puanla üçüncü sırada tamamladı.
Pamukkale’nin adını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grubu 20192020 Şehit İlyas Kaya Sezonu’nda duyuran Pamukkale Belediyespor, ilk devrenin son maçında Aydın Genç Efelerspor’u konuk etti. Hasan Güngör Spor Salonu’nda oynanan maçı Pamukkale Belediyespor 6843 kazandı. Bu sonuçla Pamukkale Belediyespor ilk devrenin son maçından galibiyetle ayrılmayı bildi. Pamukkale Belediyespordevreyi 16 puanlı lider Karabük Demir Kartal’ın 2 puan gerisinde 14 puanla üçüncü sırada tamamladı. 8 maçın 6’sından galibiyetle ayrılan Pamukkale Belediyespor, sezonun ikinci devresinin ilk maçında 19 Ocak 2020 tarihinde saat 14.00’de Samsun Kuzey Yıldızı takımını konuk edecek.

“Ligin sonunda hedefimiz ilk 2’de yer almak”
Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tekerlekli sandalye basketbol takımının bu sezon gösterdiği performansın kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Bu sezon ilk kez 3. Lig’de mücadele eden takımımız ilk devrede oynadığı 8 maçın 6’sını kazanmayı bildi. Elde ettiği 14 puanla üçüncü sırada yer alan takımımız ortaya koyduğu oyunla dikkat çekti. Ligin sonunda hedefimiz ilk 2 sırada yer alarak Playoff’a kalıp, diğer gruplardan gelecek olan takımlarla bir üst lige çıkma mücadelesi vermek. Ben takımda yer alan sporcularımıza ve kulübümüzün yönetimini elde edilen başarı için kutluyor, ligin ikinci devresinde de başarılar diliyorum. Tüm Denizli halkına da iç sahada oynanacak olan maçlarda takımımıza destek vermeye davet ediyorum” dedi.

DENİZLİ

23 Aralık 2019 Pazartesi

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