Uyuşturucu operasyonlarında 12 gözaltı

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 8’i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonların, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde gerçekleştirildiği belirtildi. Kentte torbacı diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan yerlerde gerçekleştirilen aramalarda ise 250 gram afyon sakızı, 10 extacy hap, 40,8 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 227 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.