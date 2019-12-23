Denizli’de FETÖ operasyonunda 13 şahıs gözaltına alındı

"O benim sünnetim değildi"

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Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandıkları ve ankesör hatlı telefon üzerinden arandıkları tespit edilen 13 şahsı gözaltına aldı. Aralarında muvazzaf astsubay, ihraç edilen polisler, ebe ve eski öğrencilerin de bulunduğu 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

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